Собянин связал рост числа заболевших COVID-19 в Москве с улучшением тестов

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что увеличение числа выявленных заболевших коронавирусом COVID-19 в столице связано с улучшением качества тест-систем, которые дают меньше брака.

На совещании у президента по вопросам ситуации с коронавирусом столичный мэр заявил, что наблюдается некоторая стабилизация и даже снижение госпитализаций в тяжелой форме.

"Это говорит о том, что сами тест-системы стали лучше, а специалисты, которые занимаются тестированием, стали делать более эффективные выводы, меньше брака стало. Соответственно, и количество выявляемых больных стало больше", - сказал Собянин.

Он заверил, что даже небольшое снижение госпитализации - не повод расслабляться, и власти это понимают.

По словам мэра, в последние дни вводятся дополнительные госпитальные мощности.

"Мы за последние дни практически каждый день вводим в строй дополнительные госпитальные мощности для борьбы с коронавирусом, всех видов - частные, региональные, федеральные", - сказал Собянин.

Он поблагодарил федеральных коллег, Министерство здравоохранения, ФМБА, а также Минобрнауки за активную работу в этом направлении.