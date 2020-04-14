В Москве от коронавируса умерла 29-летняя пациентка с синдромом Дауна

Девушка стала самой молодой жертвой COVID-19 в Москве

Архивное фото Фото: Денис Гришкин/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Еще 13 человек с подтвержденным коронавирусом и двусторонней пневмонией скончались в Москве за сутки, общее число жертв COVID-19 выросло до 95, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Среди умерших - пациенты от 29 до 80 лет. 29-летняя пациентка имела синдром Дауна", - сказали в штабе.

По словам собеседника агентства, большинство пациентов имели сопутствующие заболевания, среди них - хронический бронхит, гипертония, кардиосклероз.

"Пятеро пациентов страдали сахарным диабетом. Один из скончавшихся проходил лечение в частной медицинской клинике", - отметили в штабе.

По состоянию на понедельник в Москве было выявлено 11 513 случаев COVID-19, выздоровели 837 человек.