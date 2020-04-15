До 24 возросло количество оштрафованных москвичей, нарушивших режим самоизоляции

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Двое жителей столицы оштрафованы в среду за нарушение режима самоизоляции, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"Каждому назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей", - сказала она. По словам представителя суда, один из нарушителей находился от своего дома за 12 км, другой за 500 метров без необходимости и в отсутствие оснований, предусмотренных действующими нормами. Также они игнорировали разъяснения сотрудников полиции о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

Таким образом, уточнили в суде, за весь период московские суды оштрафовали 24 москвича за нарушение самоизоляции, одного жителя столицы за несоблюдение карантина и двух индивидуальных предпринимателей за контактную реализацию продуктов быстрого питания и работу салона красоты в период запрета. Всем выписаны штрафы по 15 тысяч рублей.

По словам Солоповой, 15 апреля в суды Москвы поступило 12 материалов по статье 6.3 (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и 1 материал по 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) РФ.

9 апреля Солопова сообщала "Интерфаксу", что в столице были выписаны первые девять штрафов за нарушения режима самоизоляции. Все нарушители были оштрафованы на 15 тыс. рублей по статье 6.3 КоАП.