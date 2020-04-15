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Семь человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Москве

Семь человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Москве
Москва в режиме самоизоляции
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Семь человек за последние сутки умерли о коронавируса в Москве, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

Количество смертей от коронавируса увеличилось со 106 до 113.

У скончавшихся был подтвержден диагноз "пневмония" получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди них люди от 36 до 86 лет.

По словам собеседника агентства, у большинства пациентов были сопутствующие заболевания: гипертония, сахарный диабет, кардиосклероз, онкология.

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