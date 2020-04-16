В Москве за сутки от коронавируса вылечились почти 200 человек

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выздоровели еще 189 пациентов после прохождения лечения от коронавируса, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, всего в столице от COVID-19 вылечились 1394 пациента. "Это очень хорошая и стабильная динамика", - сказала вице-мэр журналистам в четверг.

Она напомнила, что для подтверждения отсутствия у человека заболевания после лечения врачи проводят специальные исследования.

В Москве пациенты с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" лечатся либо в стационарах, либо на дому, это зависит от их состояния. При этом больше половины заболевших лечатся дома.