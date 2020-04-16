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В отели Москвы заселили 1,5 тыс. медиков, лечащих больных с COVID-19

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Более полутора тысяч медицинских работников, борющихся с коронавирусом, разместили гостиницах Москвы, сообщила в четверг глава комитета по туризму столицы Екатерина Проничева.

"Медики уже заезжают в отели, заселилось более 1,5 тыс. медицинских работников. Сейчас сложно сказать точное число номеров, которые будут задействованы. Но все гостиницы предоставляют питание и другие услуги, такие как прачечные, чтобы сделать проживание удобным и безопасным", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По словам Проничевой, в программе расселения сейчас участвуют более 20 отелей. "Но количество заявок от медицинских учреждений у нас обновляется, и мы принимаем новые заявки от отелей, которые готовы участвовать в программе. Сейчас мы их подбираем исходя из того, чтобы гостиница была расположена удобно по отношению к больнице, в которой работают медицинские сотрудники", - добавила глава комитета по туризму.

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По ее словам, питание отели организуют в номерах, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. "Также все гостиницы, которые участвуют в этой программе, проходят проверки на соответствие требованиям Роспотребнадзора, и все строго выполняют необходимые меры, в частности, по обеспечению режима вентиляции и другие", - сказала Проничева.

Она добавила, что стоимость проживания в отелях зависит от того, какие дополнительные услуги они оказывают. Но многие отели предоставляют номера бесплатно, а остальные делают существенные скидки - до 60% от первоначальной стоимости номеров. Расходы на размещение медиков компенсирует бюджет города.

Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин поручил бесплатно предоставить места в гостиницах и услуги такси столичным медикам, которые борются с коронавирусом.

Москва коронавирус

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