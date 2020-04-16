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Сточные воды в Москве стали дополнително очищать из-за коронавируса

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Москве на Курьяновских, Люберецких, Южно-Бутовских и Зеленоградских очистных сооружениях подключили дополнительные секции ультрафиолетового обеззараживания сточных вод из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе "Мосводоканала".

Пандемия коронавируса

Там напомнили, что канализационные воды перед сбросом в Москву-реку проходят механическую и биологическую очистку, а затем ультрафиолетовое обеззараживание.

На очистных сооружениях также запущены дополнительные воздуходувные агрегаты и увеличены дозы активного ила для улучшения качества биологической очистки стоков.

На предприятии считают, что ультрафиолетовое излучение убивает не только бактерии, но вирусы. Кроме того, значительный обеззараживающий эффект дает биологическая очистка стоков.

На выходе с очистных сооружений качество очищенных вод контролирует независимая лаборатория аналитического центра РОСА и собственными лабораториями "Мосводоканала". Государственный контроль за соблюдением качества очистки сточных вод, в том числе по микробиологическим показателям, осуществляют Роспотребнадзор, Росприроднадзор, а также департамент природопользования и охраны окружающей среды города.

Москва в режиме самоизоляции

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Москва Мосводоканал коронавирус Роспотребнадзор

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