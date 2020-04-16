Собянин пообещал врачам бесплатные номера в гостиницах Москвы

Таким образом чиновники хотят уберечь семьи медиков от заражения

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Москва оплатит врачам, которые работают с коронавирусными больными, проживание в городских гостиницах и поездки на такси на работу и обратно. Такое постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Медиков начали размещать в гостиницах с 12 апреля, чтобы минимизировать их контакты с семьями и оградить их родных от риска заразиться. Уже в отели заселились больше 500 человек.

В схеме временного расселения планируется участие примерно 20 городских гостиниц и четырех-пяти служб такси. Медиков по возможности размещают в гостиницы, максимально близкие к больнице, где они работают.

По данным мэрии на утро 16 апреля, под прием коронавирусных больных были переоборудованы отделения в 36 федеральных, городских и частных стационарах.

Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что выделил четыре автобуса, чтобы возить сотрудников таких отделений на работу и домой.