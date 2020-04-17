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В московском метро утром не было очередей из-за проверки пропусков

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Московское метро в пятницу утром работает штатно, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Затруднений в метро не зафиксировано, но выявлено 74 человека с температурой. Пожалуйста, оставайтесь дома", - сообщается в телеграм-канале ведомства.

В первый день пропускного режима, 15 апреля, в Москве на входах в метро образовались очереди. Полицейские проверяли электронные пропуска практически у всех входящих людей.

В четверг, 16 апреля, проверять пропуска на передвижение стали выборочно, и очередей уже не было.

Проверка цифровых пропусков в Москве

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Москва метро

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