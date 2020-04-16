Утренний час пик в метро Москвы прошел без очередей для проверки пропусков

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Час пик в московском метро в четверг пройден успешно, скопления пассажиров из-за проверки пропусков на передвижение не было, теперь эти проверки носят выборочный характер, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

По словам собеседника агентства, на станциях "Комсомольская", "Домодедовская" и "Царицыно" скопления пассажиров утром нет. "На остальных станциях затруднений также нет", - добавил он.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в 8:00 на конечной станции метро "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии скопления пассажиров на входе нет, работают порядка шести турникетов. Здесь же дежурят два сотрудника метро, они просят соблюдать дистанцию и по возможности воздерживаться от поездок на транспорте в целях снижения риска распространения коронавируса.

Контроль пропусков при входе на станцию отсутствует, полицейских возле него нет. Большинство прибывающих на станцию людей носит медицинские маски, некоторые - в латексных перчатках. Многие пассажиры держат в руках удостоверения.

Накануне, в первый день пропускного режима, на входах в столичное метро образовались очереди. Полицейские проверяли электронные пропуска практически у всех граждан.

Тем временем, на въездах в Москву утром в четверг заторов тоже не наблюдается. По данным "Яндекса", движение на дорогах столицы свободное, пробки оцениваются в 0 баллов.

Как передает корреспондент "Интерфакса", на вылетных магистралях в сторону центра на пересечении с МКАД развернуты импровизированные посты. В частности, на Калужском шоссе в районе Теплого стана пост занимает две отгороженные пластиковыми блоками и сигнальными дорожными столбиками крайние полосы дороги. На посту дежурят сотрудники ДПС, полиции и ОМОН.

Но даже несмотря на сужение проезжей части, транспорт в сторону центра едет свободно. Сотрудники правоохранительных органов лишь изредка останавливают машины, в основном, с иногородними номерами, и проверка занимает непродолжительное время. Скопления автомобилей на посту не наблюдается.

Как передает корреспондент "Интерфакса", нет проблем с трафиком и на других магистралях. В частности, на Варшавском и Киевском шоссе правоохранительные органы также не препятствуют проезду транспорта. На постах изредка останавливают такси, наличие разрешающих передвижение документов проверяют только у водителей.

Тем временем, накануне утром из-за тотальной проверки пропусков на въездах в Москву образовались многокилометровые пробки. Движение полностью нормализовалось к полудню. Тогда полицейские на въездах в город вовсе перестали останавливать москвичей для проверки пропусков.