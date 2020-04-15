Пропускной режим в Москве в первый день работы привел к заторам и очередям

Корреспондент "Интерфакса" понаблюдал, как ситуация в столице менялась в течение дня в связи с новыми правилами

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В первый день пропускного режима Москва встала в утренних пробках, в транспорте образовались очереди.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в период с 7 до 9 утра на въездах в город с МКАД, а также на вылетных магистралях полицейские в масках черного цвета и резиновых перчатках массово останавливали автомобили, проверяли у водителей паспорта и электронные пропуска. Сотрудникам полиции требовалось время, чтобы сверить номера электронных документов с базой. В результате на дорогах скопилось большое количество автомобилей.

Кроме того, водители жаловались на постоянные проверки документов и на дорогах Подмосковья. Подмосковные полицейские при этом не всегда соблюдали меры индивидуальной защиты.

"Еду из Серпухова. На трассе М2 очень много сотрудников ДПС. Все очень бестолково организовано. Ну придумайте вы, чтобы QR-код на стекле был, считали и все. Нет, останавливают, проверяют документы, заглядывают в машину, дышат в лицо. А если потенциальный зараженный? Они всех что ли "наградят" тогда?" - посетовал в беседе с "Интерфаксом" водитель Алексей.

При этом полицейские периодически останавливают и такси. Однако пропуска и документы проверяют лишь у водителей. Сами водители такси утром в среду не проверяли наличие пропусков у пассажиров.

На конечных станциях столичной подземки из-за тотальной проверки пропусков и документов с утра образовались большие очереди. На некоторых станциях были отключены все турникеты кроме одного, возле которого полицейские проверяли у каждого входящего документы и сверяли электронные пропуска с базой. Порой очереди на вход в метро начинались на улице.

При этом в пресс-службе Московского метрополитена "Интерфаксу" сообщили, что не имеют права комментировать действия сотрудников полиции.

Ситуация нормализовалась после того как закончился утренний час пик. Кроме того, в дело вмешались столичные власти. Мэр Москвы Сергей Собянин написал в твиттере, что проверка цифровых пропусков в столице должна быть построена таким образом, чтобы не допускать массового скопления людей в метро.

В то же время в столичной полиции рекомендовали гражданам заранее планировать поездку в метро из-за затруднений при проверках цифровых пропусков на входах в подземку.

К обеду город опустел

После полудня проверки автомобилистов и пассажиров в метро прекратились вовсе. Заторы на въездах в город рассосались, а станции метро практически опустели.

На пересечении МКАД и Калужского шоссе на импровизированном посту по-прежнему дежурят многочисленные наряди ДПС, полиции и ОМОН. Однако полицейские практически не останавливают проезжающие в сторону центра автомобили как с московскими, так и с региональными номерами.

Отсутствует контроль пропусков и на входах на станциях метро "Беляево" и "Коньково". Там работают все турникеты, полицейских возле них нет. Сотрудники метрополитена не спрашивают у пассажиров документы и пропуска. Скопления пассажиров на станциях нет.

На улицах Москвы практически нет нарядов полиции. Единственная встретившаяся корреспонденту "Интерфакса" на Профсоюзной улице смешанная патрульная группа из полицейского, дружинника и нескольких росгвардейцев не обратила на него никакого внимания и прошла мимо.

В то же время улицы Москвы к обеду практически опустели. На окраинах прохожих почти нет. По тротуарам на велосипедах передвигаются в основном курьеры. В центре Москвы практически нет автомобилей. Платные парковки опустели.

"Людей надо кормить"

Несмотря на опасения, связанные с введением пропусков, утром в среду в Москве все же открылись несетевые кафе - они продолжают работать на доставку - и продовольственные рынки. Однако продавцы сетуют на перебои с поставками отдельных продуктов.

"Мы успели пропуска все оформить. Людей надо кормить. Как еще? Товар, правда, завозят с перебоями. Логистика нарушена. Постоянные санитарные проверки у поставщиков, сроки поставок никто не выдерживает. С фруктами перебои, с нишевыми продуктами, вот чурчхелы не будет сейчас какое-то время, ягоды нет свежей, все лежалое, не берем такое", - сказала "Интерфаксу" продавец Велозаводского рынка Ирма.

В то же время независимые кафе вынуждены теперь прибегать к сетевым службам доставки. "Раньше сами возили. Теперь не сможем, нужны специальные пропуска, а из оформить успели только "сетевики". Поэтому мы просто вынуждены подключаться к "Яндекс.Доставке" и "Деливери клабу", - сказал на условиях анонимности владелец кафе в московском районе Коммунарка.

По его словам, доставку обедов из его кафе нередко заказывают в расположенную рядом городскую больницу номер 40, где проходят лечение пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19. "На проходную заказывают, а там уж не знаю-врачи, пациенты. Разносят им, наверное, как-то. Мы скидки делаем, конечно, идем на встречу. Работаем в ноль, лишь бы людей не сокращать", - сказал он.