В Мосгордуме пояснили, какие документы нужно брать с собой сейчас при походе в магазин

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Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Москвичи, идущие пешком в аптеку, магазин или с собакой должны иметь при себе подтверждение о месте фактического проживания в любой письменной форме, сообщил "Интерфаксу" депутат Мосгордумы Кирилл Щитов в пятницу.

"Что касается похода пешком, в указе мэра (о режиме самоизоляции - ИФ) речь идет о фактическом месте пребывания, там нет никаких ограничений по привязке к постоянной регистрации. Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться", - заявил Щитов.

"Если человек живет у родственников или у друзей, достаточно будет расписки от собственника квартиры", - подчеркнул депутат.

Парламентарий отметил, что если человек забудет документ, подтверждающий место его проживания, то его можно будет представить позже на так называемой группе разбора.

"Даже если человек забыл документ, ничего страшного нет, может быть составлен протокол, но этот протокол дальше будет рассмотрен инспектором и гражданин будет приглашен на разбор. Я уверен, что протокол будет трактоваться в пользу гражданина", - сказал Щитов.

Он также напомнил, что в рабочих пропусках для передвижения на транспорте адрес вообще не указывается. "Если пропуск оформляется для получения медицинской помощи или в иных целях, то нужно указать маршрут. Но мы исходим из презумпции добросовестности москвичей, мы им доверяем", - добавил депутат.

При этом Щитов рекомендовал оформлять дополнительный целевой пропуск к уже имеющемуся рабочему, например, для поездок в выходные.

"Я бы рекомендовал сделать дополнительный пропуск к рабочему, если на выходных человек планирует поехать в магазин, лучше оформить целевой пропуск, но в рабочий день, чтобы заехать в магазин, в аптеку здесь дополнительных пропусков получать не нужно",- сказал он.