Московские компании за четыре дня получили штрафы на 40 млн рублей за нарушения дистанцирования

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Москве за последние четыре дня организации, в том числе магазины, получили штрафы на 40 млн рублей за нарушение требований социального дистанцирования, сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

По его словам, всего за этот период было выписано около 550 таких протоколах. 16 апреля Данчиков говорил, что за неделю магазины в Москве были оштрафованы за эти нарушения в общей сложности 250 раз на 21 млн рублей.

Чиновник напомнил, что во время режима социального дистанцирования организации обязаны организовать возможности для посетителей соблюдать рекомендуемую дистанцию с окружающими. Первый штраф за нарушение может составить до 300 000 рублей, а за повторное нарушение компании грозит до 500 000 рублей штрафа и приостановка деятельности до 90 дней.

Ситуацию в магазинах контролирует городской департамент торговли и услуг города, Госинспекция по недвижимости, Объединение административных технических инспекции и Московская административная дорожная инспекция.