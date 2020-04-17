В Москве проверяют больницу и роддом из-за звонка о минировании

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Москве экстренные службы проверяют анонимное сообщение об угрозе взрыва в государственной клинической больнице на востоке города, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Он уточнил, что речь идет о здании по адресу Федеративный проспект, 17.

Там находится городская клиническая больница номер 70.

Аналогичная угроза поступила в отношении роддома на улице 800-летия Москвы.

Волна массовых рассылок анонимных угроз о минировании в России продолжается с 28 ноября 2019 года. До введения карантинов по коронавирусу в Москве и Петербурге сообщения о заложенных бомбах поступали почти каждый день по электронной почте. Чаще всего страдали суды, школы и детские сады, больницы и транспортные объекты.

В марте анонимы начали "минировать" только что взлетевшие пассажирские самолеты.