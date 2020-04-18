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За сутки из больницы в Коммунарке выписали 74 человека

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - На лечении в 40-й столичной больнице в Коммунарке находятся 457 человек, с подтвержденным коронавирусом - 341 пациентов, сообщил главный врач Денис Проценко на своей странице в фейсбуке в субботу.

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По информации Проценко, в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 42 человека (23 - на ИВЛ).

За сутки в больницу поступили 37 пациентов, выписано - 74, уточнил главврач.

По последним данным, в Москве зафиксировано 10158 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц 687 человек, скончались - 82.

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