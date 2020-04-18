В Госдуме указали, что силовикам пришлось передать данные о машинах мэрии Москвы

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Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает беспрецедентной ситуацию, когда информация об автомобилях всего силового блока - МВД, ФСБ и других ведомств передана в правительство Москвы.

"Сейчас все силовики, МВД, ФСБ, судьи - все отдали номера своих личных и служебных автомобилей в правительство Москвы, потому что иначе МАДИ будет выписывать штрафы за нарушение ограничений из-за коронавируса", - сказал Лысаков "Интерфаксу".

Он отметил, что "тот, кто владеет этой базой данных, может осуществлять контроль за любой машиной, перевозящей деньги, радиоактивные отходы, участвующей в защите программе защиты свидетелей и других случаях".

Лысаков сообщил, что информировал об этом ранее Совет Безопасности РФ. Но он констатировал, что сейчас вся информация обо всем силовом блоке находится в правительстве Москвы и существует опасность утечки этих данных.

"Уже писали, что те сервера, которые правительство Москвы использует для контроля и так далее, они забугорные, они неизвестно где", - пояснил он.

Московский закон не соответствует федеральному

Он также отметил, что у него вызывает непонимание позиция "руководства силовых органов, которые прекрасно знают, что московский КоАП не соответствует федеральному".

"Федеральные законы не предполагают внесения штрафов за нарушение (правил) санэпидемнадзора при помощи камер. При помощи камер можно выносить штрафы только за нарушение ПДД. Тем не менее, все списки передали", - отметил Лысаков.

Он считает, что "если автомобиль догнали, остановили - вопросов нет, но если через автоматические средства будут приходить штрафы, это незаконно".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что машины без цифрового пропуска в Москве будут штрафовать автоматически по камерам фотовидеофиксации.