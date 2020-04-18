С 22 апреля контроль пропусков передвижения в Москве станет автоматическим

Проверка пропусков на Ленинградском шоссе Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что контроль пропусков, введенных на передвижение по столице, станет с 22 апреля полностью автоматизированным.

Так для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый билет, социальные карты москвича и жителя Московской области.

Если в цифровом пропуске не указан номер электронной карты, проезд в городском общественном транспорте будет невозможен. Электронная карта не сработает на турникете метро или валидаторе автобуса.

Контролировать автомобилистов будут с помощью камер. В цифровом пропуске необходимо указать государственный номер автомобиля. Причем сделать это требуется не менее чем за 5 часов до начала первой поездки.

Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями. Их владельцы будут штрафоваться.

Движение грузового транспорта по Москве по-прежнему осуществляется на основе ранее выданных стандартных разрешений и пропусков

Кроме того, москвичи, имеющие служебные удостоверения, по которым для передвижения не требуется получение цифровых пропусков, обязаны зарегистрировать свой автомобиль или транспортную карту. Это относится к военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, журналистам и другим обладателям удостоверений государственного образца.

К 22 апреля они должны зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных/служебных машин, а также электронных карт (используемых для проезда, например "Тройки" - ИФ).

Для поездок таким гражданам на такси нужно будет получить специальные буквенно-числовые коды - в том же порядке, что и цифровые пропуска.