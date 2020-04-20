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Депутат Госдумы счел незаконными автоматические штрафы за выявленную камерами езду без пропуска

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Фотовидеофиксация передвижения автомобиля без цифрового спецпропуска не может повлечь упрощенного порядка оформления постановления о штрафе, заявил "Интерфаксу" первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

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"Согласно действующему законодательству использование камер фиксации с целью оформления наказания для нарушителей так называемого пропускного режима правомерно только для того, чтобы перехватить нарушителя, а затем составить протокол", - сказал Лысаков в воскресенье.

Он отметил при этом, что "выносить штраф за передвижение без спецпропуска автоматически на основании данных камер фиксации, так сказать по упрощенной системе, незаконно".

"Упрощенная схема предусматривает, что "письмо счастья" вообще без протокола идет собственнику автомобиля, а не водителю", - обратил внимание первый зампредседателя комитета.

Вместе с тем, эвакуировать автомобиль и доставлять его на штрафстоянку на основании регионального законодательства, неправомерно, добавил Лысаков.

Он подчеркнул, что это регулируется лишь на федеральном уровне и статья 27.13 КоАП РФ содержит исчерпывающие причины для задержания транспортного средства, и "это - нарушение ПДД, не нарушение санитарно-эпидемических норм".

18 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что машины без цифрового пропуска в Москве будут штрафовать автоматически по камерам фотовидеофиксации.

Проверка цифровых пропусков в Москве

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Вячеслав Лысаков Москва

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