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Еще 84 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Москве от коронавируса вылечились уже 1763 человека, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За сутки в Москве выздоровели еще 84 пациента.

Она также отметила, что по предложению Клинического комитета в Москве начали использовать новый метод борьбы с коронавирусом.

"Уже прошли первые процедуры переливания плазмы от переболевших коронавирусом", - сообщила Ракова.

Москва Анастасия Ракова коронавирус

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