В мэрии Москвы рассказали, как проверить привязку "Тройки" к цифровому пропуску

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Проверить, привязана ли транспортная карта "Тройка" к цифровому пропуску, москвичи могут на Едином транспортном портале transport.mos.ru, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы в понедельник.

"Для проверки нужно только ввести номер карты. С 22 апреля проезд в общественном транспорте Москвы станет возможен лишь по электронным картам, привязанным к цифровым пропускам", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что с момента добавления карты до поездки должно пройти не менее пяти часов. При этом возможность проверки привязки социальной карты к пропуску появится в ближайшее время.

С 22 апреля также вводится автоматическая проверка номеров машин на предмет наличия цифрового пропуска для передвижения по Москве. В базе необходимо также зарегистрировать автомобили тем горожанам, которым пропуск не нужен, и они передвигается на личном или служебном транспорте.