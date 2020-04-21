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Московский метрополитен перестал продавать разовые билеты

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Московский метрополитен прекратил продавать разовые билеты в соответствии с указом мэра Сергея Собянин, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

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Там напомнили, что с 22 апреля проехать в общественном транспорте столицы можно только по цифровому пропуску с привязанной к нему социальной или транспортной картой. Пассажирам рекомендовали привязать имеющиеся у них карты "Тройка" к цифровому пропуску, либо купить "Тройку" и привязать ее к пропуску.

Пропускной режим в Москве введен с 15 апреля. Пропуск нужен для поездки на личном или общественном транспорте, право на него имеют те, кому нужно ездить на работу или за экстренной медицинской помощью, а также дважды в неделю его можно оформить для поездки в магазин. Собянин продлил этот режим до 1 мая.

С 22 апреля проверка пропусков перейдет в автоматический режим: нарушителей будут выявлять по номерам автомобилей, а также по картам "Тройка", "Стрелка" и социальным картам, которые должны быть привязаны к пропуску.

Проверка цифровых пропусков в Москве

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Москва Сергей Собянин коронавирус метрополитен

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