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Патриархия подтвердила смерть настоятеля Елоховского собора от COVID-19

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Официальный сайт Русской православной церкви во вторник вечером подтвердил, что настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове (Москва) протоиерей Александр Агейкин умер из-за осложнений на фоне коронавируса.

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Священнику было 48 лет.

Ранее во вторник осведомленный источник в медицинских кругах сообщил "Интерфаксу", что сегодня около полуночи отец Александр впал в кому, и утром его не стало.

Протоиерей Александр Агейкин родился 8 июня 1971 года в г. Одинцово-10 (ныне поселок городского типа Власиха) Московской области. В 1994 году окончил Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета.

В 2000-2013 годы был клириком храма Христа Спасителя. В марте 2013 года назначен настоятелем Богоявленского кафедрального собора Москвы.

В декабре 2016 года Священный Синод назначил отца Александра председателем Церковно-общественного совета при патриархе по развитию русского церковного пения. В сентябре 2017 года стал заместителем руководителя Административного секретариата Московской патриархии.

РПЦ Александр Агейкин

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