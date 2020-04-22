Число скончавшихся в Москве инфицированных COVID-19 выросло до 261

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве умерло 28 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 и пневмония, а общее число скончавшихся в городе с COVID-19 достигло 261, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на среду.

"Среди умерших - пациенты от 30 до 93 лет. 30-летний пациент находился на лечении в федеральной больнице. У него установлен диагноз "двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом". Также мужчина страдал системной красной волчанкой", - сказал собеседник агентства.

По его словам, большинство пациентов имели сопутствующие заболевания, среди которых гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, онкология, аневризма аорты.

Один из скончавшихся проходил лечение в частной клинике.

По данным на утро вторника, в Москве зафиксировано 29433 больных коронавирусом, 2057 из которых вылечились.