Источник сообщил о смерти от COVID-19 настоятеля Елоховского собора Москвы

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Настоятель Богоявленского собора Москвы (Елоховского кафедрального собора), протоиерей Александр Агейкин скончался во вторник в Москве от коронавируса на 49-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" во вторник осведомленный источник в медицинских кругах.

"Сегодня около полуночи отец Александр впал в кому, и утром его не стало", - сообщил источник.

Между тем в официальном сообщении рабочей группы при патриархе Кирилле о диагнозе отца Александра не говорится. "Господь да упокоит душу новопреставленного в селениях праведных и сотворит ему вечную память. Просим ваших молитв об упокоении усопшего отца Александра", - сказано в сообщении.

Протоиерей Александр Агейкин родился 8 июня 1971 года в г. Одинцово-10 (ныне поселок городского типа Власиха) в Подмосковье. В 1994 году окончил Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета.

В 2000-2013 годы был клириком храма Христа Спасителя. В марте 2013 года назначен настоятелем Богоявленского кафедрального собора Москвы.

В декабре 2016 года Священный Синод назначил отца Александра председателем Церковно-общественного совета при патриархе по развитию русского церковного пения. В сентябре 2017 года он стал заместителем руководителя Административного секретариата Московской патриархии.