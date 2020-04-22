В среду в Москве задержали и госпитализировали 15 автомобилистов с коронавирусом

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - С утра 22 апреля в Москве задержали и госпитализировали больше десятка автомобилистов, у которых ранее подтвердилось заражение коронавирусом и которые должны были лечиться дома в изоляции. Об этом телеканалу "Россия 24" сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Почти 15 автомобилистов сотрудниками полиции и МАДИ были задержаны, эти автомобили перемещены на специальные стоянки, а людей забрала скорая помощь в медицинские учреждения, - сказал чиновник. - Люди передвигаются по городу, совершают поездки, иногда эти поездки в магазины и в другие общественные места, которые точно не являются обязательными".

С 22 апреля в городе введен автоматизированный контроль за нарушителями пропускного режима. У пассажиров общественного транспорта электронные пропуска проверяют автоматически при оплате за проезд, у пассажиров такси - таксисты, владельцев личных автомобилей проверяют камеры слежения. Пропускную систему для поездок по Москве ввели с 15 апреля, пока она действует до 1 мая.

Нарушителей ограничений полиция может штрафовать по московскому КоАП, а не по федеральному, это предусмотрено соглашением между мэрией и МВД, объяснил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в среду.

Говоря о разъяснениях Верховного суда, который указал, что местные власти при наказании нарушителей режима самоизоляции должны руководствоваться нормами федерального законодательства, министр подчеркнул, что никто не оспаривал нормы московского КоАП.