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Военные впервые сообщили об участии в дезинфекции объектов в Москве

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) из подразделений радиационной, химической и биологической защиты проведут спецобработку промышленных предприятий в Москве, Московской и Ярославской областях, сообщает пресс-служба ЗВО.

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Ранее об использовании ресурсов Минобороны в дезинфекции гражданских объектов в столице не сообщалось.

В ЗВО сообщили, военнослужащие в целях предупреждения распространения вирусных инфекций обработают дезинфицирующими растворами конструкторское бюро точного машиностроения им. Нудельмана, Долгопрудненское научно-производственное предприятие и Ростовский оптико-механический завод. Обеззараживать территории, цеха, склады и дороги они будут в средствах индивидуальной защиты с применением спецмашин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.

Пресс-служба отметила, что спецобработка позволит предприятиям продолжить выпуск продукции. Ранее военнослужащие ЗВО провели дезинфекцию на промышленных предприятиях Петербурга и Твери.

Минобороны РФ Москва Подмосковье Ярославская область коронавирус

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