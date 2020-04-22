Главврач больницы в Коммунарке заявил об отрицательной динамике по COVID-19 в Москве

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - На данный момент количество госпитализаций пациентов с коронавирусом растет: больных поступает больше, чем выписывается, сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Он рассказал, что в прошедшие недели в Москве для лечения больных с COVID-19 активно открывали новые больницы, это давало надежду, что "удастся снизить большую нагрузку с работающих стационаров".

"И действительно, на прошлой неделе был небольшой спад... А сегодня мы видим, что число госпитализаций снова растет!", - написал Проценко в своем фейсбуке.

"Снова отрицательная динамика - поступает пациентов больше, чем выписываем. Это отлично видно по сводкам, которые ежедневно делаю я и мои коллеги - главные врачи других больниц", - отметил он.

Ранее в среду оперштаб по коронавирусу сообщил, что наблюдавшийся с начала месяца ежедневный резкий прирост новых случаев заболевания COVID-19 в Москве в последние дни остановился.