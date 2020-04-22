Оперштаб заявил об остановке резкого прироста заболеваемости COVID-19 в Москве

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Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявлено 2 548 новых случаев заболевания коронавирусом, а их общее число достигло 31 981, сообщает оперативный штаб по контролю за коронавирусом в среду.

Наблюдавшийся с начала месяца ежедневный резкий прирост новых случаев заболевания COVID-19 в Москве в последние дни остановился.

Так, 17 апреля в городе выявлено 1 959 случаев заболевания коронавирусом, 18 апреля - 2 649, 19 апреля - 3570, 20 апреля - 2 026, 21 апреля - 3 083.

По данным оперативного штаба на утро среды, в Москве вылечились от коронавируса 2 267 человек, 261 инфицированный скончался.

В настоящее время в Москве действуют режим самоизоляции и пропускная система.

Всего в России зафиксированы 57 999 случаев заболевания коронавирусом.