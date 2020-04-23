В столице заработало обновленное приложение для пациентов с COVID-19

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Обновленное приложение "Социальный мониторинг", предназначенное только для москвичей, которые болеют коронавирусом, появилось на одной из платформ, после выздоровления пациента вся информация о нем уничтожается, сказал министр правительства Москвы, глава департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко.

"Разработкой этой версии приложения занимался департамент информационных технологий. Все данные, которые передаются приложению, определены согласием, которое пациент лично подписывает перед началом домашнего лечения, и хранятся на серверах ДИТ на территории России", - отмечает Лысенко, слова которого приводятся на сайте столичной мэрии в четверг.

"Использовать приложение для горожан, не болеющих коронавирусом, мы не планируем. Более того, если пользователь не является пациентом с COVID-19, приложение не позволит ему авторизоваться и получить доступ к функционалу", - подчеркнул он.

По его словам, пациенты с коронавирусом, выбравшие лечение на дому, теперь могут пользоваться сервисом "Социальный мониторинг" на личном смартфоне. "Одноименное мобильное приложение уже появилось в Google Play, а в ближайшее время станет доступно в App Store", - добавил чиновник.

Как отметили в мэрии, версия, которая доступна в Google Play, - принципиально новая, при ее создании были учтены все комментарии профессионального сообщества, поступившие к тестовой сборке "Социального мониторинга", появившейся в начале апреля.