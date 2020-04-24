В Мосгордуме сочли правильными штрафы за нарушение дистанции в общественном транспорте

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Штрафы за нарушение социальной дистанции в общественном транспорте способствуют внимательности людей, считает депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

"У любых вводимых ограничений есть цель - зная о возможности быть оштрафованными, люди начинают вести себя значительно осмотрительнее, внимательнее относиться к соблюдению правил. У штрафов за нарушение социальной дистанции именно такая задача. Каждый зараженный коронавирусом может заразить двух-трех человек. При этом, напомню, носитель вируса может не знать о том, что он болен. Риск заражения в общественном транспорте дополнительно увеличивается из-за того, что люди находятся в замкнутом пространстве достаточно долгое время", - сказал Щитов "Интерфаксу".

По его словам, общественный транспорт сегодня ездит полупустым, так что соблюдать правила социального дистанцирования достаточно легко. "На сидениях наклеены наклейки с текстом "Соблюдайте дистанцию, не садитесь здесь". Раньше это указание носило рекомендательный характер, а теперь - обязательный", - отметил депутат.

Как добавил Щитов, проверять соблюдение правил будут контролеры вместе с полицией.