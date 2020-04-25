В Москве запустили сервис проверки пропусков для сотрудников организаций

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Система проверки электронных пропусков для сотрудников столичных организаций заработала на платформе Московского инновационного кластера, сообщили в мэрии в субботу.

"Достаточно просто внести ИНН своей организации или индивидуального предпринимателя, чтобы проверить наличие несоответствий в данных по цифровым пропускам сотрудников. Если неточностей не обнаружено, платформа оповестит об этом руководителя и предложит ознакомиться с информацией о действующих в городе мерах поддержки для бизнеса", - цитирует сайт мэрии руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

По его словам, недостоверные сведения могут стать причиной аннулирования цифровых пропусков и поставить под угрозу бесперебойную работу предприятий.

Если несоответствие данных обнаружено, то руководителю нужно воспользоваться сервисом по подаче информации о своих сотрудниках и избежать аннулирования пропусков.

Как отметил глава департамента, проведенная проверка выявила, что у ряда организаций количество выданных цифровых пропусков для работающих превышает число сотрудников, не подлежащих переводу на дистанционный режим работы, заявленное самими работодателями.

Он также сообщил, что кроме онлайн-сервиса на платформе i.moscow создан специальный колл-центр.

Фурсин отметил, что его специалисты обзванивают руководителей компаний, где выявлены неточности, и помогают решить эти проблемы.