Число госпитализаций с пневмонией в Москве за неделю выросло на 70%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Москве за последнюю неделю на 70% увеличилось число госпитализаций с пневмонией, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Пока видим динамичный рост, что не может не вызывать у нас определенную тревогу", - сказала она в интервью программе "Вести" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) в понедельник.

По ее словам, сейчас в Москве более 20 тыс. коек заняты на прием коронавирусных пациентов, и в ближайшие дни коечный фонд увеличится до 27-28 тыс. коек.

Ракова напомнила, что в городе также созданы 47 центров компьютерной томографии для диагностики коронавируса.