Тест на коронавирус должны делать всем москвичам с признаками ОРВИ

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Тест на коронавирус сейчас в обязательном порядке должны делать всем жителям Москвы с любыми признаками ОРВИ, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в эфире "Россия 1" (ВГТРК) в понедельник.

"На сегодняшний день врач обязан взять анализ на коронавирус у человека, у которого есть любые проявления ОРВИ", - сказала Ракова. Она отметила, что работает специальный телефон, по которому можно пожаловаться, если этого не происходит.

По словам Раковой, всем, кто живет с человеком, у которого лабораторно подтвержден коронавирус, также должны делать анализ. То же происходит и с родственниками людей с диагнозом "пневмония".

Заммэра подчеркнула, что при первых признаках недомогания человек должен вызвать врача из поликлиники на дом. Вызывать "скорую" при небольшой температуре и першении в горле нет необходимости, уточнила Ракова.

"Если врач считает, что состояние легкое, то непосредственно определяется терапия и выдаются лекарства. Берется сразу тест на коронавирус", - сказала она.

Заммэра заметила, что сейчас автоматически отработаны все алгоритмы, которые позволяют классифицировать пневмонию от первой до четвертой стадии. "Если это первая и вторая стадия, то, как правило, человек остается лечиться на дому", - добавила она.