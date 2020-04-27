В "Металлоинвесте" подтвердили смерть генерального директора Андрея Варичева

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - "Металлоинвест" подтвердил кончину генерального директора Андрея Варичева.

"Генеральный директор УК "Металлоинвест" Андрей Владимирович Варичев скоропостижно скончался 27 апреля после тяжелой болезни", - говорится в сообщении компании.

Ранее смерть Варичева подтвердил представитель администрации Курской области. "Губернатор Курской области и администрация региона выражает соболезнования его родным и близким", - сказал "Интерфаксу" представитель пресс-службы обладминистрации.

Ранее со ссылкой на источники сообщалось, что Варичев скончался в возрасте 52 лет от двусторонней пневмонии.

В интервью "Коммерсанту", которое было опубликовано 10 апреля, Варичев рассказал, что в ноябре-декабре прошлого года он "перенес достаточно тяжелое недомогание" и допускает, что это мог быть коронавирус.

Варичев родился в 1967 году, окончил МАТИ, в металлургии - с начала 90-х годов, работал на НТМК, "Носте", Михайловском ГОКе. С 2006 года - на руководящих позициях в "Металлоинвесте", с 2009 года - гендиректор.