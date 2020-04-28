В Москве за сутки от COVID-19 вылечилось вдвое больше людей, чем раньше

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Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Московские врачи вылечили от коронавируса более 4 тысяч человек, за последние сутки выздоровели 606 человек, что вдвое больше, чем в среднем в сутки за прошедшие дни, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после лечения от коронавируса выздоровело сразу 606 человек - это почти в два раза больше, чем выздоравливало в среднем в сутки за прошедшие дни. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 4130. Надеемся, что эта позитивная динамика продолжится", - сказала Ракова журналистам во вторник.

Так, за последние четыре дня общее число выздоровевших достигло 1076 человек. Ракова сообщала ранее, что, по данным на 24 апреля, тогда за сутки выздоровели 287 человек, 25 апреля - 312 человек. По данным на 26 апреля, число выздоровевших достигло 128 человек. Накануне заммэра сообщала, что за сутки от COVD-19 вылечились 349 пациентов. Власти столицы и ранее отмечали положительную динамику по выздоровлению от коронавируса.

По данным на понедельник, в Москве зафиксирован 45 351 случай COVID-19, число жертв достигло 479.