Почти 500 пациентов с COVID-19 вылечились в Москве за сутки

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Московские врачи вылечили от коронавируса уже 4 610 человек, за сутки выздоровели 480 пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться, в последнее время в среднем прирост составляет уже более 300 человек ежедневно", - заявила Ракова журналистам в среду. Она выразила надежду, что такая позитивная динамика продолжится.

По словам заммэра, в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями. "Заниматься самолечением ни в коем случае не стоит", - подчеркнула она.

Накануне, 28 апреля, Ракова сообщала, что московские врачи за сутки вылечили 606 человек, что вдвое больше, чем в среднем в сутки за прошедшие дни.