Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:24Заразились
на 28.04В России 93 558+6 411В мире 3 041 764+70 289

Почти 500 пациентов с COVID-19 вылечились в Москве за сутки

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Московские врачи вылечили от коронавируса уже 4 610 человек, за сутки выздоровели 480 пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться, в последнее время в среднем прирост составляет уже более 300 человек ежедневно", - заявила Ракова журналистам в среду. Она выразила надежду, что такая позитивная динамика продолжится.

По словам заммэра, в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями. "Заниматься самолечением ни в коем случае не стоит", - подчеркнула она.

Накануне, 28 апреля, Ракова сообщала, что московские врачи за сутки вылечили 606 человек, что вдвое больше, чем в среднем в сутки за прошедшие дни.

Инфекционный центр в Новой Москве

12
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Анастасия Ракова Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

Москва подготовит временные госпитали на 10 тысяч коек

Москва подготовит временные госпитали на 10 тысяч коек

В Москве запретили отключать услуги ЖКХ должникам до конца года

Еще 67 пациентов с COVID-19 скончались в Москве за сутки

Еще 67 пациентов с COVID-19 скончались в Москве за сутки

Дистанционное обучение в Москве с 1 по 11 мая проводиться не будет

Дистанционное обучение в Москве с 1 по 11 мая проводиться не будет

В Москве до 13 мая ужесточат требования к соблюдению тишины

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая

Стационары Москвы для экстренной помощи заполнены на 85%

В Москве система искусственного интеллекта будет выявлять коронавирус

Собянин заявил о необходимости сохранения строгого режима самоизоляции в Москве

Собянин заявил о необходимости сохранения строгого режима самоизоляции в Москве

Каждый пятый медработник в Москве переболел COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');