МВД РФ не согласилось с сообщениями о росте уличной преступности в период COVID-19

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Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Основные показатели криминогенной обстановки в стране в целом находятся на уровне прошлого года, информация ряда СМИ и интернет-ресурсов о росте преступности в период распространения коронавирусной инфекции не соответствует действительности, сообщили в четверг в пресс-центре МВД России.

Как говорится в сообщении пресс-центра, размещенном на сайте ведомства, количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах, за первые три месяца 2020 года сократилось на 3,3%, разбоев - на 20,9%, грабежей - на 9,9%, краж - на 11,2%.

По данным полиции, преступлений в семейно-бытовой сфере зарегистрировано на 13% меньше, чем год назад, в том числе тяжких и особо тяжких деяний данной категории - на 16,4% меньше.

Предварительный анализ данных за апрель текущего года, поступающих в МВД России из регионов, показывает, что число убийств с в стране в этом году осталось на прежнем уровне. "То же самое можно сказать о количестве разбойных нападений, совершенных с применением огнестрельного оружия", - сообщили в министерстве.

Как подчеркнули в пресс-центре, существенно сократилось число краж, грабежей и разбоев, совершенных группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, либо организованной группой в особо крупном размере.

В то же время продолжает оставаться значительным количество IT-преступлений, в частности, краж с банковских счетов, а также краж электронных денежных средств в крупном или особо крупном размере, отметили в полиции.

Во вторник, 28 апреля, в московском главке полиции "Интерфаксу" сообщали, что уровень преступности в столице в целом продолжает снижаться. Вместе с тем там также отметили, что в столице в разы выросло число IT-преступлений.