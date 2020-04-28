Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая

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Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с ситуацией с коронавирусом, устанавливающие запрет на работу большинства организаций, а также строек и каршеринга, продлены до 11 мая в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина.

В соответствии с документом, продолжат работу только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, банки, страховые компании, общественный транспорт, предприятия связи и СМИ.

Также продолжат работу предприятия пищевой и медицинской промышленности, производители средств индивидуальной защиты, ключевые предприятий оборонного комплекса, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры. По-прежнему будут открыты продовольственные магазины и другая розница, разрешена в рамках режима повышенной готовности.

Кроме того, до 11 мая будет запрещено проведение на территории Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

Согласно указу, до 11 мая включительно приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Кроме того, приостанавливается работа предприятий в области рекламы, аренды и лизинга, бухгалтерских и правовых услуг, подбора персонала, операций с недвижимостью, ремонта и монтажа машин, бытовой техники, деятельность в области архитектуры и проектирования, производства кино, организации лотерей и азартных игр и оказанию "прочих услуг".

Остается приостановленной работа каршеринга. Также приостановлено оказание медицинских услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых данный вид деятельности не является основным. Приостановлено производство одежды, текстиля, кожи и меха, мебели, металла и металлических изделий, бумаги, резины, пластика, минеральной продукции, электрического оборудования, компьютеров, электронных и оптических изделий.

До 11 мая сохраняется обязательный режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих ОРВИ и COVID-19. Также продлевается решение о приостановке действия социальных карт.

Собянин подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса в Москве не позволяет ослабить действующий режим ограничительных мер.

"Я каждый день читаю обращения и просьбы ослабить режим ограничительных мер. Поверьте, мне нисколько не меньше вашего хочется это сделать. Но в сегодняшней ситуации это будет просто безответственным и популистским решением, которое в дальнейшем приведет еще к большему количеству заболевших и умерших", - написал он.

"На майские праздники, пожалуйста, оставайтесь дома", - обратился мэр к горожанам.

Собянин пообещал ослабить введенные в столице ограничения в связи с коронавирусом, как только уровень заболеваемости снизится.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о продлении режима нерабочих дней в России до 11 мая.