В Москве до 13 мая ужесточат требования к соблюдению тишины

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В столице на время действия режима ограничений в связи с коронавирусом в период по 13 мая серьезно ужесточаются требования к соблюдению тишины и покоя граждан в жилых домах, заявил мэр Москвы сергей Собянин.

"Для проведения шумных ремонтных работ мы оставляем не более четырех часов в будние дни. Все остальное время в жилых домах должна сохраняться тишина", - написал Собянин на своем личном сайте во вторник.

В будни шумные работы можно будет проводить с 9 до 11 утра и с 17 до 19 вечера, в остальное время дня, а также в выходные и праздничные дни такие работы запрещены.

"В отличие от обычных времен эти требования распространяются на недавно введенные жилые дома - новостройки, где проблема соблюдения тишины и покоя сегодня стоит особенно остро", - отметил Собянин.

Он напомнил, что в обычное время закон о тишине разрешает проведение шумных ремонтных работ в жилых домах не более восьми часов в сутки - с 9 до 13 часов и с 15 до 19 часов, за исключением воскресных и праздничных дней.

Во вторник в России до 11 мая был продлен режим нерабочих дней. В Москве на этот же срок продлено действие ограничений в связи с распространением коронавируса.