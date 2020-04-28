Безработные москвичи получат дополнительные выплаты на каждого ребенка

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о появлении "детских" пособий для безработных - максимальные выплаты составят 22 500 рублей.

"По решению президента России в ближайшие дни мы начнем выплату "детских" доплат безработным гражданам в размере 3000 рублей в месяц. Эти деньги будут выплачиваться в дополнение к федеральному и региональному пособию по безработице", - говорится в обращении Собянина на его сайте во вторник.

Таким образом, максимальный размер выплат безработным составит 19 500 рублей (12 130 рублей за счет федерального бюджета и 7 370 рублей за счет бюджета Москвы) плюс 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в месяц, сообщил мэр.