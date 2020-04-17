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Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах безработным, установив максимальный размер - 12 130 рублей.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

"Граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в апреле-июне будут получать пособие по безработице в максимальном размере - 12 130 рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, для временно безработных граждан, у которых есть дети, ежемесячно будет выплачиваться по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

"На социальные выплаты безработным в трехлетнем федеральном бюджете предусмотрено 54,3 млрд рублей. На выплаты пособий в рамках нового постановления правительства дополнительно потребуется 33,36 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Поручение оказать поддержку населению в условиях распространения коронавируса поручил президент РФ Владимир Путин.

Михаил Мишустин

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