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В оперштабе по коронавирусу раскрыли данные по безработице в Москве

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - На данный момент 17,9 тыс. москвичей признаны безработными, из них более 14 тыс. уже получают пособия, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"С 30 марта по поручению мэра Москвы введен упрощенный порядок признания безработных, вся служба занятости переведена на дистанционный формат работы", - заявили "Интерфаксу" в штабе.

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По словам собеседника агентства, до пандемии уровень регистрируемой безработицы составлял 0,43% от экономического активного населения. "На сегодня уровень безработицы вырос и составляет 0,66%", - сказали в штабе.

По указу президента РФ с апреля пособие по безработице составляет 12 130 рублей для тех, кто потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости. По поручению мэра Москвы к федеральному пособию была введена региональная компенсационная выплата, которая вместе с федеральным пособием по безработице составляет 19 500 рублей. Встать на учет в качестве безработного и оформить пособие можно через интернет-портал центра "Моя работа" czn.mos.ru.

Ранее в среду директор центра занятости населения города "Моя работа" Роман Шкут в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что уровень безработицы в столице с 28 марта, то есть с введения режима нерабочих дней из-за ситуации с коронавирусом, вырос на 45%, но массового увольнения людей компаниями не наблюдается.

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Хроника 27 января – 22 апреля 2020 годаЭкономический кризис
Москва Коронавирус

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