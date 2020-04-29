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Москва подготовит временные госпитали на 10 тысяч коек

Москва подготовит временные госпитали на 10 тысяч коек
Фото: Reuters

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Столичные власти прорабатывают вопрос о развертывании дополнительных временных госпиталей для лечения больных коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он написал на своей странице "ВКонтакте", что принято решение о подготовительных работах к развертыванию временных госпиталей мощностью на 10 тысяч коек.

Как пояснил мэр, предполагается, что на долечивание пациентов можно будет размещать во временные медицинские госпитали при больницах.

По словам Собянина, фактическое использование временных госпиталей будет зависеть от динамики развития эпидемии коронавируса.

МоскваВременные сооружения для выздоравливающих от COVID-19 появятся в 9 московских больницахВременные сооружения для выздоравливающих от COVID-19 появятся в 9 московских больницахЧитать подробнее

Он также напомнил, что коечный фонд в Москве формируется как с учетом городских больниц, так и с участием федеральных и частных медицинских учреждений.

В середине апреля стало известно, что на территории пяти московских больниц уже начали возведение дополнительных временных сооружений для пациентов с коронавирусом, в ближайшее время работы начнутся еще по четырем адресам. Речь идет о каркасно-тентовых конструкциях, в этих временных сооружениях будут созданы необходимые условия для комфортного пребывания больных и безопасной работы медиков. Всего планируется оборудовать до 1200 коек.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Москва Сергей Собянин коронавирус

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