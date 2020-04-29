Москва подготовит временные госпитали на 10 тысяч коек

Фото: Reuters

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Столичные власти прорабатывают вопрос о развертывании дополнительных временных госпиталей для лечения больных коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он написал на своей странице "ВКонтакте", что принято решение о подготовительных работах к развертыванию временных госпиталей мощностью на 10 тысяч коек.

Как пояснил мэр, предполагается, что на долечивание пациентов можно будет размещать во временные медицинские госпитали при больницах.

По словам Собянина, фактическое использование временных госпиталей будет зависеть от динамики развития эпидемии коронавируса.

Он также напомнил, что коечный фонд в Москве формируется как с учетом городских больниц, так и с участием федеральных и частных медицинских учреждений.

В середине апреля стало известно, что на территории пяти московских больниц уже начали возведение дополнительных временных сооружений для пациентов с коронавирусом, в ближайшее время работы начнутся еще по четырем адресам. Речь идет о каркасно-тентовых конструкциях, в этих временных сооружениях будут созданы необходимые условия для комфортного пребывания больных и безопасной работы медиков. Всего планируется оборудовать до 1200 коек.