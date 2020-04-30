Собянин допустил, что временные госпитали придется развернуть на ВДНХ и стадионах

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Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Власти Москвы подыскивают площади для временных коронавирусных стационаров, сообщил в эфире канала Россия 24 (ВГТРК ) мэр Москвы Сергей Собянин.

Он констатировал, что динамика заболевамости высокая, столичные власти готовы к тому, что стационарных больниц для всех заразившихся не хватит. В связи с этим власти города отбирают помещения в больших открытых спортивных комплексах, на ВДНХ, торговых центрах, чтобы там можно было развернуть временные госпитали

"Мы делаем это с прицелом на две, три, четыре недели вперёд", - пояснил он.

Собянин напомнил, что в Москве уже строят быстровозводимые клиники возле крупных высокотехнологичных больниц.

По его словам, сегодня уже "введены в бой с коронавирусом" стационарные больницы в 24 тысячи коечных мест. "Мы идём с достаточно большим запасом. В плане ещё около трёх тысяч стоит", - отметил он.

"Если динамика не снизится, мы должны быть готовы обеспечить максимальное количество заболевших медпомощью, оградить москвичей от проблем многих стран мира, где просто ложится медицинская система, где просто не справляется с потоком пациентов", - подчеркнул Собянин.

Накануне он сообщал, что принято решение о подготовительных работах к развертыванию временных госпиталей мощностью в 10 тысяч коек.

В середине апреля стало известно, что на территории пяти московских больниц уже начали возведение дополнительных временных сооружений для пациентов с коронавирусом, еще в четырех они запланированы. Речь идет о каркасно-тентовых конструкциях, в этих временных сооружениях будут созданы необходимые условия для комфортного пребывания больных и безопасной работы медиков.