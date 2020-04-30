Для поездки на дачу на майские праздники москвичам потребуются пропуска

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Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Москвичам необходимо оформить разовый цифровой пропуск, чтобы поехать на дачу в период майских праздников, причем заявку стоит отправлять не менее чем за пять часов до поездки, сообщает столичная мэрия.

"Оформить пропуск на сайте mos.ru можно на день, когда подается заявка, а также на ближайшие два дня. Для этого необходимо войти в личный кабинет (или зарегистрироваться, если вы его еще не создали). Данные, которые вы уже вносили в свой профиль, заполнятся автоматически. Вам останется указать тип пропуска ("разовая поездка в иных целях"), маршрут передвижения, цель и дату поездки, а также номер паспорта, если в профиле он не указан", - отмечает мэрия.

В случае поездки на общественном транспорте потребуется указать номер проездного билета: карт "Тройка" или "Стрелка", месячного проездного билета или социальной карты жителей Москвы и Московской области. Автомобилистам нужно будет указать госномер машины. После отправки этих сведений выдается код, который необходимо сохранить и взять с собой в поездку. При поездке на машине пропуска необходимо оформлять не только на водителя, но и на каждого пассажира.

Для подачи заявки на пропуск в день поездки можно также отправить СМС на номер 7377. Составить СМС-запрос можно воспользовавшись приложением "Моя Москва".

Если оба эти способа недоступны, можно позвонить по номеру единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77. Такой способ работает при оформлении пропуска только в день поездки. При этом важно отправить заявку не позже, чем за пять часов до нее.

Вне зависимости от способа оформления привязывать цифровой пропуск к бумажным билетам для проезда в электричках не требуется. В поездке за город у каждого должен быть с собой паспорт, указанный в пропуске.

При поездке за пределы Подмосковья нужно заблаговременно узнать об ограничениях на передвижение, которые действуют в том или ином регионе.