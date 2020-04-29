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Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники

Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники
Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе".

Основная рекомендация - "продолжать строго соблюдать режим самоизоляции", говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, опубликованном на официальном сайте ведомства в среду.

Пандемия коронавируса

Необходимо максимально ограничить контакты, не ездить в гости к родственникам и друзьям и не принимать их в своем доме. Следует "отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе". Проводить праздники лучше с теми, с кем контактировали на самоизоляции, и не расширять круг общения. Россиянам старшего возраста (65+) и пациентам с хроническими заболеваниями вообще лучше никуда не ездить, следует из рекомендаций.

Если все же поездка за город предстоит, передвигаться лучше на личном транспорте или такси для уменьшения риска передачи инфекции. В общественном транспорте, если иного пути нет, нужно носить маску и перчатки, обрабатывать руки антисептиком и не принимать в дороге пищу, отмечается в сообщении.

На даче нужно избегать контактов с соседями по дачному участку, компаниями на отдыхе и на природе. Остается требование о соблюдении социальной дистанции в 1,5 м. Также в Роспотребнадзоре напоминают, что нужно тщательно мыть руки с мылом не менее 30 секунд.

Также в ведомстве напомнили, что начался сезон активности клещей и нужно соблюдать меры предосторожности на природе. В частности, следует пользоваться репеллентами, носить закрытую одежду и не ходить по нескошенной траве.

Накануне, 28 апреля, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян воздержаться от поездок в майские праздники к родным, чтобы не допустить их заражения коронавирусом.

Кроме того, в этот же день президент Владимир Путин заявил о недопустимости срыва в борьбе с коронавирусом на длинных выходных в начале мая. По его словам, "предстоящие майские праздники здесь - решающие, и именно для того, чтобы такого срыва не было, мы и продлеваем период нерабочих дней, ограничительные мероприятия в регионах до 11 мая включительно".

Роспотребнадзор коронавирус

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