Проценко выразил опасение по поводу взрыва заболеваемости COVID-19 после праздников

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Теплая погода с температурой плюс 20 градусов может подтолкнуть уставших от самоизоляции москвичей к нарушению установленных ограничений, за этим может последовать рост заболеваемости коронавирусом, заявил главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"Мы очень боимся того, что эти майские праздники станут причиной того самого взрыва (заболеваемости - ИФ) и увеличения количества госпитализированных больных спустя 5-10 дней", - рассказал Проценко в интервью каналу "Россия-1" (ВГТРК) в четверг.

По мнению главврача, Москва еще не достигла пика заболеваемости коронавирусом.

"Если говорить о столице, мы до пика не дошли. Поэтому сегодня я и все мои коллеги бьют в колокола, бьют тревогу, что же ждет нас на эти майские праздники, а если говорить правильно - что нас ждет после этих майских праздников", - подчеркнул Проценко.