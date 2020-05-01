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Расписание поездов МЦД-1 и МЦД-2 изменится в первой половине мая

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В первой половине мая на МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" изменится расписание электропоездов.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЦД, на фоне сильного снижения пассажиропотока компания "РЖД" проведет масштабные работы по развитию и обслуживанию инфраструктуры, это сократит период строительства.

По ее данным, на МЦД-2 с 1 по 11 мая включительно ежедневно с 10:30 до 13:30 не будет движения поездов на центральном участке Курская - Дмитровская. С 13:30 до 18:25 на этом отрезке будет открыт только один путь для поочередного пропуска поездов в оба направления, в связи с чем увеличится интервал между ними.

В пресс-службе также сказали, что на МЦД-1 на участке Марк - Лобня со 2 по 5 и с 9 по 11 мая включительно закроют для движения поездов один путь, чтобы провести ремонт.

6, 7, 8 и 12 мая поезда МЦД-1 будут курсировать по графику рабочего дня.

В пресс-службе попросили пассажиров перед поездками проверять расписание.

Москва Подмосковье МЦД-1 МЦД-2 РЖД

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