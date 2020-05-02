В Москве не исключили сокращение выдачи цифровых пропусков

Проверка документов у Савеловского вокзала Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Власти готовы ужесточить режим ограничений в столице, если этого потребует ситуация; в этом случае может быть сокращен объем выдаваемых цифровых пропусков в Москве.

"Если мы увидим какую-то угрозу, то конечно, ни минуты не буду сомневаться, будем выходить с предложением ужесточения этих мер", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на канале "Россия 1" в субботу.

Он отметил, что цифровой пропуск будет использован в качестве основного инструмента ужесточения режима.

"Если нам понадобится уменьшить поток людей на дорогах, в метро, то мы просто уменьшим объем выдачи этих цифровых пропусков, - заявил Собянин. - Ужесточим вообще сам контроль за выдачей пропусков и поездок между ними".

По словам мэра, послаблений ограничений режима в Москве не будет, пока есть рост заболеваний коронавирусом.

"Пока система (здравоохранения) заполняется. Она испытывает все больше и больше нагрузки каждый день. В этой ситуации, конечно, никакие меры послабления допускать нельзя", - сказал он.

"Самый главный показатель - это не просто статистика, - добавил Собянин. - Самое главное - это все-таки человек, и, если у него есть проблемы, заболевания, это - возможность оказать этому человеку помощь".

Ранее в субботу оперштаб сообщил, что в России коронавирус за сутки обнаружен еще у 9 623 человек в 83 регионах. За весь период в стране зарегистрировали 124 054 случая заболевания.