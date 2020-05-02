За сутки в России выявлены еще 9623 случая заражения COVID-19

В одной из московских больниц, где проходят лечение пациенты с COVID-19 Фото: Reuters

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В России коронавирус за сутки обнаружен еще у 9 623 человек в 83 регионах, по этому показателю рекорд побит третий день подряд, сообщает оперштаб в субботу.

У 4 488 пациентов (46,6%) коронавирус выявлен с помощью активного тестирования, клинических проявлений болезни у них нет. За весь период в России зарегистрированы 124 054 случая заболевания.

За последние сутки в России подтверждено 57 летальных исходов с коронавирусом, из них в Москве - 37. Число летальных исходов по сравнению с прошлыми сутками снизилось более чем в 1,5 раза: 1 мая было 96 умерших, 30 апреля - 101, 29 апреля - 108. Общее число зарегистрированных летальных случаев в России теперь составляет 1 222 (оперштаб уточнил цифры по умершим).

Выписаны по выздоровлению 1 793 человека, из этого числа в Москве - 608. Общее число выздоровевших выросло до 15 013 человек.

Ситуация в регионах

В Москве выявлены 5 358 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число зарегистрированных в столице диагнозов выросло до 62 658. Ранее в субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об удвоении числа тестов на коронавирус с 30 апреля - до 40 тысяч ПЦР-исследований в сутки.

В Московской области прирост составил 807 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 323, в Нижегородской области - 320, в Мурманской области - 143, в Дагестане - 109, в Рязанской области - 98, в Башкирии - 92, в Тульской области - 88, в Северной Осетии - 85, в Свердловской области - 81. Еще 80 носителей COVID-19 выявлены в Ростовской области, 79 - в Краснодарском крае, 73 - в Брянской области, 69 - в Курской области, 66 - в Татарстане, 64 - в Ярославской области, 60 - во Владимирской области, 59 - в Калужской области, 54 - в Тамбовской области, 50 - в Красноярском крае.

Также 49 новых случаев заболевания обнаружены в Чувашии, 48 - в Саратовской области, по 46 - в Тверской, Ленинградской, Волгоградской областях, по 45 - в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, 44 - в Смоленской области, по 43 - в Новосибирской области, Калининградской, ЯНАО, 41 - в Самарской области, 37 - в Мордовии, по 36 - в Белгородской и Воронежской областях, 35 - в Липецкой области, 34 - в Якутии, 33 - в Пензенской области, по 32 - в Кировской, Ульяновской, Орловской областях, Пермском крае.

По 31 заболевшему пришлись на Марий Эл и Ивановскую область, 30 - на Челябинскую область, 29 - на Хабаровский край, по 28 - на Бурятию и Алтайский край, 27 - на Астраханскую область, по 25 - на Архангельскую, Новгородскую области, Ставропольский и Приморский края. В Псковской области прирост составил 24 новых случая, в Калмыкии - 23, в Оренбургской области - 22, в Чечне и Забайкальском крае - по 21, в Тюменской области - 16, в Вологодской области - 15, в Карачаево-Черкесии, Кемеровской и Костромской областях - по 14, в Хакасии, Омской области, Ханты-Мансийском АО - по девять. В Крыму зарегистрированы восемь новых случаев заражения, по семь - в Карелии, Коми, Удмуртии, Иркутской области, по пять - в Амурской, Томской областях, Камчатском крае, по четыре - в Курганской, Магаданской областях, по три - в Адыгее, Чукотском автономном округе и Еврейской АО, два - в Алтае, по одному - в Тыве, Севастополе.

За прошлые сутки был отмечен рекордный прирост числа заболевших: 7 933 человек. Из них у 44,5% симптомов болезни не было. Днем ранее, 30 апреля суточный прирост впервые перешагнул 7 тысяч.